Warren und von Dellingshausen in Atzenbrugg voran .

Ein Duo führt das Feld der Golfprofis bei den Austrian Open in Atzenbrugg (NÖ/500.000 Euro) vor dem Finale am Sonntag an. Der Schotte Marc Warren und der Deutsche Nicolai von Dellingshausen liegen nach 70er-Runden (2 unter) bei Regen am Samstag mit dem Gesamtscore von 205 im Rennen um den 85.000 Euro-Siegerscheck einen Schlag vor einem Trio. Bester Österreicher ist Markus Habeler als 30.