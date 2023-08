Heiße Rhythmen auf der Donaubühne

Goran Bregović und das Wedding and Funeral Orchestra traten mit viel Elan, Temperament und Energie auf der Tullner Donaubühne auf. Der 1950 in Sarajevo geborene Komponist brachte mit seiner Musikern mit viel Rhythmus, Energie und Leidenschaft die Menge auf der Donaulände zum Tanzen. Das Ensemble aus Blechbläsern, Schlagzeug, Gitarre und Gesang heizte den Zuschauern ordentlich ein, trotz der kühlen Witterung.

Bregović ist vor allem für seine Filmmusik, vor allem für die Filme von Emir Kusturica, bekannt. Er hat seine Bekanntheit aber als Bandleader und Gitarrist der Rockband Bijelo dugme (Weißer Knopf) gestartet, einer der populärsten Bands Jugoslawiens. Darüber hinaus nahm er am Eurovision Song Contest 2008 teil und komponierte die Musik für den serbischen Beitrag 2010.

Der zuletzt 2008 in Tulln auftretende Bregović und seine Band hatten leider heuer wieder das Pech, dass an diesem Abend Tulln von einer Gewitterfront getroffen wurde. Meteorologisch Interessierte hatten dafür das Glück, spekatakuläres Wetterleuchten beobachten zu können. Das hinderte die begeisterten Gäste, die bis zuletzt ausharrten, allerdings nicht am ausgelassenen Feiern.