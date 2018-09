Alexandra Pichler studiert bei Barbara Strack-Hanisch an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, ab Oktober zusätzlich an der Musik- und Kunst Universität der Stadt Wien.

Die ambitionierte Musikerin hat einen Meisterkurs beim Internationalen Mendelssohn Festival in Hamburg bei Asya Fateyeva absolviert. Im Rahmen des Festivals fand auch ein Wettbewerb für Solisten in den Fächern Saxophon, Violine, Violoncello und Klavier statt. Alexandra Pichler durfte als Gewinnerin dieses Wettbewerbes in der Kategorie Saxophon das Stück „Concertino da Vamera“ von Jacques Ibert als Solistin gemeinsam mit den Symphonikern Hamburg zur Aufführung bringen.

Begeistert von den Leistungen der jungen Saxophonistin ist auch Markus Holzer, Direktor der Musikschule Region Wagram: „Alexandra ist ehemalige Schülerin unserer Musikschule. Mit dem gewonnenen Wettbewerb in Hamburg hat sie neuerlich eine ganz fantastische Leistung gezeigt.“ Übrigens werden Markus Holzer und seine ehemalige Musikschülerin Alexandra Pichler am Samstag, 22. September, um 17 Uhr im Tullner Minoritenkloster zu hören sein.