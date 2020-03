„Im Vorfeld der konstituierenden Sitzung haben wir mit allen Fraktionen Gespräche geführt“, stellte Alfred Riedl, Altersvorsitzender und gleichzeitig Kandidat der ÖVP für die Bürgermeisterwahl, fest. Er erhielt 20 der 23 abgegebenen Stimmen. Anwesend waren alle Mandatare: 15 ÖVP, 5 SPÖ, 3 BfB. Riedl dankte für das große Vertrauen. „Ich freue mich auf eine sachliche Gemeinderatsarbeit und den Abschluss großer Projekte. Schließlich geht es darum, für Grafenwörth viel weiter zu bringen.“

Beibehalten wird die Anzahl der geschäftsführenden Gemeinderäte: vier der ÖVP (Reinhard Polsterer, Barbara Riedl, Peter Hörzinger und Gertrude Enzinger) und einer der SPÖ (Günter Neubauer). Insgesamt 22 Gemeinderäte stimmten dem Vorschlag zu. Aus dem Gemeindevorstand wurde Reinhard Polsterer mit 21 Stimmen erneut zum Vizebürgermeister gewählt.

Dem Prüfungsausschuss gehören die ÖVP-Mandatare Tanja Berger, Robert Heiss, Claudia Diglas und Birgit Nußbaum sowie Martin Eger (SPÖ) an. Den Vorsitz hat dabei die SPÖ. Gewählt wurden weitere drei Ausschüsse für Kindergarten, Volksschule sowie Gesundheit, Pflege und gesellschaftliche Integration.

Die Bestellung der Ortsvorsteher erfolgte ebenfalls in der konstituierenden Sitzung: Michael Schneider (Grafenwörth), Michael Ulzer (Seebarn), Franz Schober (Feuersbrunn), Christian Eder (Jettsdorf) und Margot Siegl (St. Johann). Kurzfristige Diskussionen zwischen Bürgermeister Alfred Riedl und BfB-Fraktionsvorsitzendem Helmut Ferrari gab es bei der Bestellung von Wolfgang Graf als Ortsvorsteher in Wagram. „Der muss seinen Hauptwohnsitz im Ort haben“, so Ferrari. Riedl sieht das anders und ließ die Entscheidung in die nächste Gemeinderatssitzung vertagen.