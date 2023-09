Bezirkshauptmannschaft schließt Prüfung rund um „Sonnenweiher“ ab

Ein Foliensee, mehr als 200 Häuser und ein Ortschef, der persönlich davon profitiert haben soll: Die Entwicklungen in Grafenwörth werden derzeit von allen Seiten unter die Lupe genommen.

Zuletzt prüfte die Bezirkshauptmannschaft Tulln Beschlüsse des Gemeinderats Grafenwörth auf ihre Rechtsgültigkeit. Der Vorwurf: Alfred Riedl sei befangen gewesen, er hätte den Saal zur Abstimmung verlassen müssen.

Das knappe Ergebnis: Die Beschlüsse sind verjährt bestätigt das Büro von ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko. Nachdem damit der Beschluss nicht mehr ungeltend gemacht werden könne, müsse die Behörde, in diesem Fall die Bezirkshauptmannschaft, an diesem Punkt die Prüfung beenden.

Fest steht aber auch, betont man im Büro Schleritzko, dass die Ergebnisse in jedem Fall immer gültig gewesen wären. Denn die NÖ Gemeindeordnung sieht vor, dass auch bei einer nachgewiesenen Befangenheit eines Mandatars der Beschluss nur dann aufzuheben ist, wenn dessen Stimme entscheidend, also „das Zünglein an der Waage“ gewesen wäre. Die betreffenden Beschlüsse wurden im ÖVP-dominierten Grafenwörther Gemeinderat fast alle einstimmig, der Rest mit nur ein oder zwei Gegenstimmen gefasst.

Prüfung der Gemeindeaufsicht läuft

Die von Landesrat Schleritzko in Auftrag gegebene Prüfung der Grundstücksan- und -verkäufe der Gemeinde durch Gemeindeaufsicht und des Landesrechnungshofs läuft indes. „Wir hatten gehofft vor dem Herbst fertig zu werden,“ sagt der Sprecher des Landesrats. Letztstand: Die Gemeinde habe nun alles eingemeldet, die Abteilung des Landes und der Landesrechnungshof prüfen Hand in Hand. Wie lange das dauert, dazu könne man derzeit keine Angaben machen.