Geplatztes Wasserrohr "half" bei Heizraumbrand .

Dichte Rauchwolken, die aus einem Dachstuhl in der Grafenwörther Haltergasse drangen, führten am Donnerstagabend zur Alarmierung der Florianis zu einem Wohnhausbrand. Binnen weniger Minuten war die Feuerwehr am Einsatzort eingetroffen.