Die Herzogenburger Stiftspfarren Grafenwörth und Haitzendorf haben seit Sonntag offiziell einen neuen Pfarrer. Herr Quirinus Greiwe wurde durch Propst Petrus Stockinger und Dechant Franz Winter in sein neues Amt eingeführt.

Vor der Pfarrkirche hatten sich neben Bürgermeister Alfred Riedl und dem Haitzendorfer Vizebürgermeister Franz Klein auch Abordnungen der Feuerwehren Grafenwörth und Haitzendorf sowie des ÖKB Grafenwörth und Haitzendorf auch der Musikverein und Schützenverein Grafenwörth versammelt. Hier begrüßte auch Gemeindechef Riedl namens der Marktgemeinde Grafenwörth den neuen Seelsorger.

In seiner Predigt nahm Propst Petrus Bezug auf das gedeihliche Miteinander in der Pfarre. Es sollte mehr Zeit für die wahren Werte in der Pfarrgemeinde aufgebracht werden, wobei jeder einzelne Christ seinen Beitrag leisten kann.

Im Anschluss an den Gottesdienst, der im Pfarrgarten gefeiert und vom Musikverein Grafenwörth sowie dem gemeinsamen Grafenwörth-Haitzendorfer Chor unter der Leitung von Markus King musikalisch gestaltet wurde, sprach Pfarrgemeinderat Manfred Wieser. Er wies darauf hin, dass dies die zweite Amtseinführung eines Seelsorgers in kurzer Zeit sei. Erst im vergangenen Jahr war Pfarrer Martin Müller als Pfarrer in Grafenwörth eingesetzt worden. Nun habe man aber hoffentlich eine Lösung für längere Zeit gefunden. „Wir wollen unseren Blick nach vorne richten“, schloss Wieser.

Dechant Winter begrüßte Herrn Quirinus im Dekanat und berichtete, dass er ihm bereits alle Orte in seinen beiden neuen Pfarren gezeigt habe.

Der neue Seelsorger, der im Pfarrhof Grafenwörth wohnen wird, dankte seinem Propst Petrus und dem Herzogenburger Kapitelrat für die Übertragung der Pfarren Grafenwörth und Haitzendorf. „Hier möchte ich gerne alt werden“, so Quirinus.

Mit einer Agape im Pfarrgarten klang das Fest der Amtseinführung traditionell bei Wein und Nussbrot aus.