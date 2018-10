Der wohl bedeutendste und einzige aus Niederösterreich stammende Barockmaler war Martin Johann Schmidt, genannt der Kremser Schmidt. Er wurde vor 300 Jahren, am 25. September 1718, in Grafenwörth geboren. Nun widmete ihm die Marktgemeinde Grafenwörth eine Festmesse samt Festakt.

Nach dem von Pfarrer Witold Prusinski und Akolit Roberto Natali zelebrierten Festgottesdienst sprach Bürgermeister Alfred Riedl zu den Anwesenden in der Pfarrkirche. Er dankte auch dem Chor der Neuen Mittelschule Wagram unter der Leitung von Gudrun Burghofer und dem Emsemble „Quindolci“ für die musikalische Gestaltung der Messe. An der Orgel waren Anna Mayer und Gudrun Burghofer zu hören.

Deckenfresken in der Pfarrkirche Grafenwörth von Leopold Mitterhofer, dem letzten Schüler Martin Johann Schmidts. | NOEN

In einem umfassenden Vortrag ging die Kulturhistorikerin Elisabeth Vavra auf das Leben des Künstlers Martin Johann Schmidt und dessen Familie ein. Vater Johann Schmidt war aus Frankfurt am Main nach Grafenwörth zugezogen, weil er als Bildhauer für Stift Dürnstein arbeitete. Später übersiedelte die Familie nach Krems-Stein - hier lebte Martin Johann Schmidt bis zu seinem Tod im Jahre 1801.

Bilder und Fresken aus Schmidts Werkstatt

Spuren des Künstlers finden sich in den Pfarrkirchen Großweikersdorf und Stein, aber auch Grafenwörth, wo sein Schüler Anton Mayer die Kreuzwegstationen, und sein letzter Schüler Leopold Mitterhofer die Deckenfresken geschaffen haben. „Martin Johann Schmidt war der Meister des spätbarocken Andachtsbildes“, so Elisabeth Vavra. In der Werkstatt des Kremser Schmidt arbeiteten bekannte Künstler in seinem Stil. Er war ein Unternehmer seiner Zeit.

Von der Arbeitsgemeinschaft Heimatforschung Grafenwörth unter Obmann Friedrich Ploiner war die Ausstellung „300 Jahre Kremser Schmidt“ im Kirchenraum gestaltet worden und gleichzeitig konnten die Besucher den von Andi Leitner gestalteten Film „Geschichten und Geschichte – Der Kremser Schmidt“ betrachten.

Die Agape, zu der Pfarre und Marktgemeinde im Anschluss an den Festakt vor der Pfarrkirche einluden, wurde vom Musikverein Grafenwörth musikalisch umrahmt.