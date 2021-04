Er war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich von umherfliegenden Gummiteilen eines Reifens des in Brand geratenen Anhängers getroffen worden. Der Mann wurde per Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.

Der 54-jährige polnische Chauffeur hatte laut Polizei aufgrund eines technischen Gebrechens der Bremse beim Lenken seines Schwerfahrzeugs Probleme und deshalb in Grafenwörth auf dem Parkplatz einer Tankstelle angehalten. Dort begann der Sattelanhänger im Bereich der Reifen auf der rechten Seite zu brennen. Versuche, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher einzudämmen, nachdem der Lenker das Zugfahrzeug abgekoppelt und an der Ausfahrt des Parkplatzes abgestellt hatte, misslangen.

Nach einem Knall wurde der 54-Jährige von Gummiteilen am Kopf und Oberkörper getroffen. Ein Landsmann (34) hatte sich noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht, so die Polizei. Einsatzkräfte der FF Grafenwörth und Jettsdorf löschten die Flammen. Die Erhebungen zur Brandursache dauerten an.