Pkw und Lieferwagen stießen auf der S5 zusammen

Im abendlichen Stoßverkehr auf der S5 hatte sich bereits ein ansehnlicher Stau gebildet. „Aber auch diesmal können wir wieder ein großes Lob an die zahlreichen Fahrzeuglenker aussprechen, welche eine makellose Rettungsgasse gebildet haben - weiter so!“, betont Pressesprecher Manfred Ploiner.

Vor Ort waren aus bisher unbekannter Ursache ein Pkw und ein Lieferwagen kollidiert. Beide Fahrzeuge kamen schwer beschädigt auf der Überholspur zu stehen. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, zur Landung des Notarzthubschraubers musste die Richtungsfahrbahn Wien vollständig gesperrt werden.

Die Feuerwehr Grafenwörth verlud zunächst den beschädigten Pkw per Kran auf den Bergeanhänger des Versorgungsfahrzeuges. Foto: FF Grafenwörth

Nach Versorgung der Verletzten durch den Rettungsdienst und Unfallaufnahme durch die Polizei konnte der Pannenstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der bereits mehrere Kilometer lange Stau löste sich dennoch nur langsam auf. Die Feuerwehr Grafenwörth verlud zunächst den beschädigten Pkw per Kran auf den Bergeanhänger des Versorgungsfahrzeuges um freien Zugang zum Lieferwagen zu bekommen. Der Lieferwagen konnte durch die Feuerwehr wieder so weit fahrbereit gemacht werden, dass er mit dem Wechselladefahrzeug in die nächste Pannenbucht gezogen werden konnte.

Nach Einsammeln der Trümmer in Zusammenarbeit mit der ASFINAG-Autobahnmeisterei rückte die Feuerwehr Grafenwörth wieder ab. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden von der Autobahn entfernt und an einem sicheren Platz in Grafenwörth abgestellt. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.