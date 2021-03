Im August letzten Jahres ruft ein Mann die Polizei, denn er will auf dem Nachhauseweg Folgendes gesehen haben: Ein ihm Unbekannter holt eine Waffe aus einem Auto, steckt sie sich demonstrativ in den Hosenbund und geht damit auf einen anderen zu. Der Mann mit der Waffe und der andere, ein Pizzakoch, der vor einem Lokal auf der anderen Straßenseite steht, streiten dabei lautstark.

Nein, das Lokal ist kein Salon im Wilden Westen, sondern eine Pizzeria in Grafenwörth und ob sich das ganze überhaupt so zugetragen hat, ist ungewiss. Denn die Zeugen erzählen vor Gericht allesamt sehr widersprüchliche Versionen und widerlegen ihre eigenen Aussagen, die sie vor der Polizei gemacht haben. Der eine meint, er habe nie eine Waffe gesehen, ein anderer sagt, der Angeklagte habe die Waffe durchgeladen und auf den Mann gerichtet, wieder ein anderer ist sich sicher, er habe keine Waffe bei diesem Vorfall gesehen, er hätte ihn aber ein anderes Mal damit bedroht.

Zusätzlich gibt es während der Gerichtsverhandlung einige Übersetzungsschwierigkeiten. Ob das an den Zeugen, an der Türkisch-Dolmetscherin oder an beiden Seiten lag, ist nicht klar. Für Richter Markus Pree ist es „eine der absurdesten Verhandlungen der letzten 16 Jahre.“

Beteiligte erzählen alle etwas anderes

Dem 38-Jährigen Angeklagten, wird außerdem vorgeworfen, dass er den Pizzakoch, den Lokalinhaber und einen anderen Mann per Textnachricht mit dem Umbringen bedroht haben und versucht haben soll 50.000 Euro zu erpressen. Der Angeklagte sagt, er habe Erinnerungslücken, weil er zu der Zeit gerade Medikamente wegen psychischer Probleme nahm.

Seine 26-jährige Verlobte ist mitangeklagt. Bei dem angeblichen Vorfall mit der Waffe saß sie am Fahrersitz des Autos. Eine Waffe hat sie nicht gesehen, sagt sie. Als Grund für die Auseinandersetzung mit dem Lokalbesitzer geben alle etwas anderes an. Die Mitangeklagte sagt, es habe Probleme bezüglich einer gemeinsamen Bekannten gegeben, der Erstangeklagte sagt, der Lokalinhaber habe ihm Geld geschuldet und der Lokalinhaber sagt, dass der Erstangeklagte einen gemeinsamen Freund überreden wollte Drogen zu verkaufen und er das verboten habe.

Freispruch trotz schriftlicher Drohungen

Am Ende steht fest: „Es hat sich ganz sicher etwas zugetragen, es ist aber nicht klar, was. Die Zeugen lügen teilweise, man kann aber nicht zuordnen an welchen Stellen und der einzige Glaubwürdige (Anm.: der Zeuge, der die Polizei rief) bezieht sich auf das falsche Datum und die falsche Uhrzeit. Diese Verhandlung ist eine einzige Farce“, schnaubt der Richter, der den Erstangeklagten während der Zeugenbefragungen des Saales verwiesen hat, weil ihm dieser zu viel gestikulierte.

Für die versuchte Erpressung gibt es keine Beweise.

Und obwohl dem Gericht die Whats App-Nachrichten mit den Drohungen vorliegen, spricht der Richter den Erstangeklagten auch davon frei. Unter anderem deshalb, weil Beleidigungen von beiden Seite kamen. Dadurch ordnet der Richter das Geschriebene auch als „millieubedingte Unmutsäußerungen“ und damit nicht als gefährliche Drohung ein. „Anscheinend reden diese Leute miteinander einfach so“, stellt der Richter am Ende der Verhandlung entnervt fest. Dass er „diese Leute“ mehrmals als ungebildet bezeichnet will er nicht als Beleidigung gemeint haben.