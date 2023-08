Von Sieghartskirchen nach Hollywood

Orlando Bloom, Archie Madekwe, David Harbour, Geri Halliwell und Andreas Gröbl: Gran Turismo, die Filmbiografie des E-Gamers Jann Mardenborough, läuft mit Sieghartskirchner Beteiligung über die großen Leinwände der Welt: Gröbl mimt den Streckenkommentator, zu hören ist er an den wichtigsten Schauplätzen Europas: Nürburgring, Le Mans und Red Bull Ring.

Über die Formel1-Kommentatorentätigkeit im echten Leben ist Hollywood auf Gröbl aufmerksam geworden. „Sony hat angerufen und gefragt, ob ich am nächsten Tag in London sein kann für Tonaufnahmen“, erinnert sich der TV-Sprecher schmunzelnd zurück. Sein Gegenvorschlag: Er produziert die Tonspur selbst, im hauseigenen Studio in Sieghartskirchen. Und so war es dann auch: Gröbl sprach in seinem Keller ins Mikrofon, am anderen Ende der Leitung war erst Sony London, dann Sony New York.

Zwei Stunden Aufnahmen später war alles im Kasten, einige Sequenzen schafften es in den Film – in der Originalversion sogar mehr als in der deutschsprachigen Fassung. „Man darf nicht übertreiben, ich glaube nicht, dass ich das nächste Mal, wenn ich in Los Angeles bin, meinen Namen auf einem Stern finde“, lacht Gröbl, „aber es macht mich schon stolz, dass ich als Kleinunternehmer aus Sieghartskirchen es geschafft habe, bei einer großen Hollywood-Produktion dabei zu sein.“

Stolz ist auch die Familie, die sich den Film mit ihrem „Hollywood-Star“ im Kino angeschaut hat: „Jedes Mal, wenn ich im Film gesprochen habe, haben sie sich zu mir gedreht. Fernsehen bin ich gewohnt, aber Kino ist noch einmal was ganz Besonderes!“