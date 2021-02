Gratis Coronatests in der Apotheke in Sieghartskirchen .

Ab sofort bietet die Apotheke zur Mariahilf am Hauptplatz 4 in Sieghartskirchen nach Terminvereinbarung - zusätzlich zu den Teststraßen in der Marktgemeinde - auch kostenlose Covid-19 Antigen-Schnelltests für symptomfreie Menschen an.