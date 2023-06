Älteste Michelhausenerin feierte Geburtstag

Die älteste Gemeindebürgerin der Marktgemeinde Michelhausen, Erika Falmbichler aus Atzelsdorf, feierte ihren 102. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass gratulierten Bürgermeister Bernhard Heinl und der Atzelsdorfer Gemeinderat Helmut Schuster ganz besonders. Stephan Weisel von der Bezirkshauptmannschaft Tulln überreichte die Glückwünsche von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit der seltenen Urkunde zum 102. Geburtstag.

Die rüstige Jubilarin ist nach wie vor mit ihrer Familie unterwegs. Am liebsten ist sie jedoch zu Hause im eigenen wunderschön gepflegten Garten. „Wenn man bedenkt, was Frau Falmbichler im Laufe ihres so langen Lebens erlebt hat, dann muss einem das großen Respekt abringen“, sagte Bürgermeister Bernhard Heinl.