14. Maria Brandl-Beachvolleyball-Turnier in St. Andrä-Wördern

Das 14. Maria Brandl-Beachvolleyball-Turnier ging am Areal der Badebucht in Greifenstein über die Bühne. Zehn 4er-Teams traten am ersten Tag an. Die „Baba Boys“, Titelverteidiger von 2022, und „AARI BeachBoys“ lieferten sich ein atemberaubendes Finale, aus welchem auch heuer wieder die Baba Boys als Sieger hervorgingen.

Am zweiten Tag starteten zehn 2er-Teams. Im Finale setzten sich auch hier die Titelverteidiger von 2022 „Die Strawberries“ gegen „LuJen“ durch. Leider musste das Team „Die Eine und der dicke Käfer“ verletzungsbedingt vor dem Einzug ins Halbfinale passen. Auch heuer freuten sich die Organisatoren Aida Maas Al-Sania und Michi Brandl über die gute Stimmung und die spannenden Matches.

Wie immer gab es an diesen Tagen Obst und Getränke für alle Teilnehmer. Bürgermeister Maximilian Titz, Vizebürgermeisterin Ulli Fischer, die anwesenden Gemeinderäte und die Veranstalter feuerten die Teams, die teilweise kostümiert waren, an.