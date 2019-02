So verschieden wie die politisch-ideologische Ausrichtung dürfte auch die Wahrnehmung der Zustände im Flüchtlingsheim Greifenstein sein. Orten Gemeinderätin Teresa Arrieta (PUK) und Stadtrat Karl Schmid (SPÖ) Missstände in der Führung des Heims und fordern in einer Petition die Absetzung von Landesrat Gottfried Waldhäusl, so meldet sich nun der Bezirksparteiobmann der FPÖ Andreas Bors zu Wort: „Auch der Bürgermeister von St. Andrä/Wördern bestätigt, dass das Asylheim in Greifenstein ausgezeichnet geführt wird.“

Der von Bors zitierte Bürgermeister Maximilian Titz relativiert: „Ich kann natürlich kein Expertenurteil abgeben. Wir waren eine Stunde lang vor Ort und in dieser Zeit bekam ich den Eindruck, dass es sich um ein sauberes, freundliches Heim handelt.“ Er habe keinen offensichtlichen Mangel erkennen können und in dieser Zeit wären vier Betreuer und ein Security-Mann vor Ort gewesen. Allerdings sei der Besuch eigentlich als unangekündigt geplant gewesen, wäre dann aber über soziale Medien schon Tage davor bekannt geworden.

Heimleitung und FPÖ loben das Projekt

Die stellvertretenden Geschäftsführer der ÖJAB Petra Heidler und Josef Wimmer führten dann durch das Haus und informierten. Laut ihrer Auskunft werden die Jugendlichen rund um die Uhr betreut, gemeinsam würden Freizeitangebote wie Laufen, Kochen, Eislaufen, Klettern und Fußball genützt. So spielten sie etwa beim Benefiz Hallencup des Club Niederösterreich oder beim Turnier des Akademikerbundes mit. Des Weiteren werde Lernbegleitung und -unterstützung mit Gemeinderat Herbert Wachter angeboten. Zudem gibt es enge Zusammenarbeit mit Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl und Revierinspektorin Silvia Rejzek von der Polizeiinspektion St. Andrä-Wördern in Bezug auf Zusammenleben, Wertevermittlung, Sicherheit und Gewaltprävention.

Zurück zur FPÖ: Die Meinung, die sich Gemeinderätin Teresa Arrieta und Stadtrat Karl Schmid über die Führung des Flüchtlingsheims Greifenstein gebildet haben, findet Bors „mehr als erbärmlich“. „Besonders SP-Stadtrat Schmid soll sich die katastrophale Asylpolitik und die Zustände in den NÖ-Asylquartieren unter den SPÖ-Vorgängern von Landesrat Waldhäusl noch einmal vor Augen führen. Diese scheinheilige Doppelmoral ist mehr als durchschaubar und zeigt wieder einmal den maroden Zustand der SPÖ“, so der FP-Bezirksobmann.

Petition aus Kritzendorf gegen FPÖ-Landesrat

Das will Klosterneuburgs SPÖ-Stadtrat Schmid nicht unkommentiert im Raum stehen lassen: „Bors verwechselt die Bundesregierung mit der Kommunalpolitik. Dieses Thema mit der Vergangenheit aufzuarbeiten, halte ich nicht für zielführend. Fakt ist, dass Waldhäusl eine Rundum-Betreuung der 48 Jugendlichen versprochen hat. Und das wurde nicht gehalten.“

Ungeachtet dessen übergaben die Organisatoren Jörg Flecker und Elisabeth Beer aus Kritzendorf in Klosterneuburg an Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager eine Petition zur Absetzung von Landesrat Waldhäusl. In der mit mehr als 500 Unterschriften unterstützen Petition werden Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Schmuckenschlager aufgefordert, „zur Absetzung des Landesrates tätig zu werden und sich öffentlich gegen Hetze, Rechtsextremismus und Inkompetenz dieses Landesrates zu stellen“.