Schlechte Nachrichten gibt es für alle Fans des interkulturellen Naturgartens, denn dieser wird mit Samstag, 30. Juni, geschlossen. Der Grund dafür ist eine berufliche Neuorientierung der ÖJAB-Heimleiterin Marianne Haider.

17 Jahre lang gestaltete und pflegte Marianne Haider von der österreichischen Jungarbeiterbewegung (ÖJAB) gemeinsam mit ihrem Team und den Asylwerbern, die im ÖJAB-Haus Greifenstein untergebracht sind, das kleine Paradies. Besonderes Augenmerk legte sie dabei auf den Artenschutz und die Förderung der Biodiversität. „Es ist uns gelungen, den Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen zu verbessern. Für unsere Bewohner war der Garten ein Ort, an dem sie nicht nur Ruhe finden und abschalten konnten, sondern auch ein Ort, an dem wir von ihnen lernen konnten. Viele Asylwerber haben mit Begeisterung im Garten mitgearbeitet“, so die Heimleiterin. „Etwas Besonderes war das alljährliche dreitägige Sommerfest mit dem Verein Grenzenlos.“

Auch Bürgermeister Maximilian Titz bedauert die Schließung: „Mir persönlich tut es leid, aber ich verstehe, dass der Garten aufgegeben wird. Das ist viel Arbeit und wenn es keiner mehr machen kann, muss man das zur Kenntnis nehmen. Probleme gab es nie.“