Grenzenlos Kochen Verein servierte „Fastensuppen aus aller Welt“

Lesezeit: 2 Min OS Otto Sibera

Oksana Kachmar, Lesya Yakubovych und Olena Pashchenko in der Hofküche am Dorfplatz. Foto: Grenzenlos Kochen StAW

„Ran an die Kochlöffel!“ hieß es in der Hofküche am Dorfplatz in St. Andrä-Wördern.