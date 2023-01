Michelhausener Katastrale: Mehrere Lagerhallen stehen in Vollbrand

Werbung

Aus bislang noch ungeklärter Ursache entstand auf einem Betriebsgelände in Spital (in Ebenfeld) ein Großbrand. Freitagmittag standen mehrere Lagerhallen in Vollbrand, knapp 100 Feuerwehrleute kämpften im Großeinsatz gegen die Flammen.

"Glücklicherweise kamen keine Personen zu schaden. Näheres zu Verlauf und Brandursache kann man derzeit noch nicht sagen. Aber wir appellieren an die Bevölkerung Türen und Fenster aufgrund der gewaltigen Rauchentwicklung geschlossen zu halten", sagt der Michelhausener Bürgermeister Bernhard Heinl, der sich vor Ort ein Bild von der Lage machte.

