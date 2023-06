Musikschule Tulln räumt bei Wettbewerb Jazz.Pop.Rock in Wolkersdorf ab

Beim NÖ Wettbewerb des Musik-und Kunstschulenmanagements Podium Jazz.Pop.Rock im Schloss Wolkersdorf konnten mehrere Schülerinnen und Schüler der Musikschule Tulln beachtliche Erfolge erzielen. So erhielt die Pop Band „Lilly and the GangStars“ in der Kategorie „popular & more“, mit Bandcoach Vitus Pirchner, einen ersten Preis.

In der Kategorie „singer.songwriter & more“ erhielt Caro Hemmelmayer in der Altersgruppe II (Klasse Lukas Lackner/Julia Kauper – Tasten Pop und Katharina Tschakert - Gesang) einen ersten Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb. Anna Hübner in der AG IV (ebenso Klasse Lukas Lackner/Julia Kauper – Tasten Pop) einen zweiten Preis und Katharina Kindler in der AG V plus (Klasse Peter Rom – E-Gitarre) einen ersten Preis.

Alexander Blach (MS-Leiter Wolkersdorf), Anna Hübner, Caro Hemmelmayer und eine weitere Teilnehmerin sowie die Jury Eric Papilaya, Karin Pachner, Patricia Simpson, Andreas See und Birgit. Denk. Foto: Musikschule Tulln

In der Kategorie Drumset erreichte Sebastian Klein in der AG IV (Klasse Vitus Pirchner) einen ersten Preis. Die Musikschule gratuliert allen Preisträgern.