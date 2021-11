Sechs Feuerwehren bekämpften Silobrand in Grafenwörth

Am Montag in den frühen Morgenstunden bemerkten die Mitarbeiter eines Grafenwörther Agrarbetriebes alarmierende Sensordaten von deren Maistrocknungsanlage. Sofort wurde mit der Leerung der Anlage begonnen und zur Sicherheit die Feuerwehr Grafenwörth angefordert. Corona-bedingt fuhr ein kleines Team mit dem Rüstlöschfahrzeug die Einsatzstelle an.