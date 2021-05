Die Bezirkshauptstadt leistete sowohl was Test-, als auch was Impfstraßen angeht, Pionierarbeit im Land. Organisation und Abwicklung funktionieren weitgehend reibungslos, wofür es auch von Kundenseite regelmäßig Lob gibt (die NÖN berichtete).

Seit der großen Wiederöffnung des öffentlichen Lebens am 19. Mai stoßen die Teststationen jedoch vor allem zu Spitzenzeiten an ihre Leistungsgrenzen.

So reichte die Warteschlange beim Testcontainer am Hauptplatz am Freitagnachmittag vor dem Pfingstwochenende bis weit in die Lederergasse hinein.

„Unsere Leute kamen nicht einmal mehr dazu, kurze Pausen zu machen“, schildert Abteilungsleiter Christian Holzschuh von der Stadtgemeinde, „ein großes Dankeschön in diesem Zusammenhang an Bäckerei Hager, Fleischhauerei Schmölz, Konditorei Köstlbauer und Pizzeria Borsalino, die spontan gratis Verpflegung vorbeibrachten, während sich andere Unternehmen nur über die Warteschlangen beschwerten.“ Der Andrang sei nicht immer so schlimm, aber es gelte regelmäßig mehr als 1.000 Testungen täglich zu bewältigen.

Am Pfingstmontag war die Station am Messegelände von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Während sich der Andrang in den Morgenstunden noch in Grenzen hielt und man mit zwei Teststraßen das Auslangen fand, musste im Lauf des Vormittags eine dritte Spur geöffnet werden. „Insgesamt wurden so im Laufe weniger Stunden exakt 1.043 Testungen durchgeführt, davon genau Null positiv“, bilanziert Holzschuh.

Im Vorfeld registrieren beschleunigt Abläufe

Eine große Erleichterung für die Teams wäre es, wenn sich alle Testwilligen, die zum ersten Mal kommen oder die schon länger nicht mehr bei einer Testung waren, von zu Hause aus registrieren. „Das wäre wirklich eine große Hilfe, würde viel Zeitaufwand sparen und die Abläufe stark beschleunigen“, betont Holzschuh.

Für den Testcontainer am Hauptplatz stellt Bürgermeister Peter Eisenschenk schon für die nächsten Tage eine Verbesserung in Aussicht: „Wir werden mit dieser Station ins Danubium ausweichen, dort haben wir mehr Platz und können mehr Testkapazitäten bieten. An dieser Stelle noch einmal ein großes Lob an alle Kolleginnen und Kollegen, die in unseren Teststraßen mit höchstem Einsatz arbeiten!“

Übrigens: Auch in der nicht von der Stadtgemeinde betriebenen Teststraße bei der „Billa Plus“-Filiale in der Frauentorgasse kam es am Freitag vor dem Pfingstwochenende zu Wartezeiten von bis zu zwei Stunden.

Alle Teststraßen im Bezirk samt Öffnungszeiten finden Sie im Serviceteil auf Seite 61.