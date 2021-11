Klimaticket als Geduldsprobe am Tullner Bahnhof

Am 28. Oktober verkündete Umweltministerin Leonore Gewessler in der ZIB2 im ORF stolz, dass an diesem Tag das 100.000ste Klimaticket verkauft worden war. Ob sie auch weiß, wieviel Geduld den Bahnfahrern dabei abverlangt wird?

Bei den ÖBB-Personenkassen herrschte in den letzten Wochen Hochbetrieb, konnte man doch das Klimaticket für ganz Österreich mit dem Early Bird Rabatt um 949 statt um 1.095 Euro erwerben. Auch vor dem Ticketschalter am Bahnhof Tulln bildeten sich lange Warteschlangen.

Lokalaugenschein am Tullner Bahnhof

„Ich stehe hier schon eineinhalb Stunden, die Ausstellung eines Klimatickets dauert zehn bis 15 Minuten“, erzählt eine Wartende, als sie gerade an die Reihe kommt.

„Der ÖBB-Mitarbeiter hat das Programm für das Klimaticket überhaupt nicht im Griff, er muss immer wieder im Manual nachschauen“, ergänzt eine Pendlerin, die gerade ihr Ticket gekauft hat. „Kann man da nicht zwei Leute einsetzen, damit das schneller geht?“, fragt ein Fahrgast, der extra aus Ziersdorf nach Tulln gekommen ist, verärgert.

Und die Empörung steigert sich, als kurz vor 13.30 Uhr der ÖBB-Mitarbeiter in den Wartebereich kommt und ankündigt: „Ich sperre um zwei zu, heute werden nicht mehr alle drankommen.“

„Ist das sein Ernst?“, fragt ein junger Mann am Ende der Warteschlange. „Allerdings“, bestätigen drei Anwesende, die es genau wissen, weil sie aus diesem Grund schon ein oder gar zwei Mal unverrichteter Dinge heimgeschickt wurden.

Der personenbediente Ticketverkauf – wie das im Bahnjargon heißt – erfolgt am Tullner Bahnhof Montag bis Freitag von 6 bis 11 Uhr und von 11.43 (kein Tippfehler!) bis 14 Uhr.

Geht das nicht kundenfreundlicher?

„Für die Mitarbeiter gelten die gesetzlichen Vorschriften und Ruhezeiten. Das bedeutet, dass sie nicht einfach länger offen halten können. Wir haben alles verfügbare Personal im Einsatz, auch mit zusätzlichen Stunden, soweit es arbeitsrechtlich möglich ist“, informieren die ÖBB.

Man hat noch einen Tipp parat: „Die Fahrgäste sollen ihre Vorteilscard – falls sie eine besitzen – zum Kauf des Klimatickets mitbringen. Mit der Vorteilscard-Nummer können die Daten für den Klimaticket-Kauf automatisch vervollständigt werden – das spart allen Beteiligten enorm viel Zeit.“

Das Klimaticket ist auch online erhältlich. Wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Rücktrittsfrist ist es aber erst 14 Tage später gültig.

Wahrscheinlich hätte sich die Umweltministerin ohne diese vielen Stolpersteine über eine noch höhere Verkaufszahl des Klimatickets freuen können.