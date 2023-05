300 Personen bei Informationsveranstaltung zu Pensionierung in Tulln

Pensionsstichtag, Anhebung des Pensionsantrittsalters bei Frauen, Korridorpension - all diese Themen und noch viel mehr behandelte die Infoveranstaltung „Rund um die Pensionierung“ im Atrium in Tulln. Gemeinsam mit der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) informierte die Arbeiterkammer (AK) rund 300 Interessierte über die wichtigsten Punkte in den Bereichen Pensionsrecht, Beendigung des Dienstverhältnisses und private Pensionsvorsorgen. Details konnten im Anschluss an die Vorträge bei den Beratungsständen der AK und bei Individualberatungen der PVA geklärt werden.

„Es gibt ein großes Interesse an unseren Veranstaltungen zum Pensionsantritt, die wir in Tulln ca. alle fünf Jahre anbieten“, sagte Günter Kraft, Leiter der AK-Bezirksstelle Tulln. AK Niederösterreich-Vizepräsidentin Gerda Schilcher ergänzte: „Unsere Experten informieren kompetent zu allen Fragen. Eines ist klar: Das Pensionssystem ist sicher. Damit das so bleibt, muss dafür gesorgt werden, dass Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden. Diese Arbeitsplätze müssen gesund sein und dürfen nicht krank machen."

Die Sicherheit der Pensionen untermauerte Thomas Kaindl (Leiter der AK-Abteilung Regionale Aufgaben) auch mit folgenden Zahlen: Die Pensionsbelastungsquote, die Zahl der ausbezahlten Pensionen im Verhältnis zu 1.000 Pflichtversicherten, ist in den letzten acht Jahren gesunken. Sie betrug 615 im Jahr 2014 und 571 im Jahr 2022.

Neben weiteren Terminen dieser Veranstaltungsserie in allen Regionen Niederösterreichs bietet die AK laufend Beratung und Information zur Pensionierung in ihren Bezirksstellen an.

