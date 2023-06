Energiegemeinschaft Wagram auf Info-Tour

Wie funktioniert eine erneuerbare Energiegemeinschaft und wie kann ich teilnehmen? Diese Fragen und mehr wurden bei einer gut besuchten Informationsveranstaltung im Pfarrkultursaal in Absdorf beantwortet.

Details zu Anmeldung, Abrechnung und Preisentwicklung lieferten Johannes Sanda und Florian Öllerer von der Tulln Energie, die die technische Abwicklung für die Energiegemeinschaft Wagram durchführt. Stefan Czamutzian von der Klima- und Energiemodellregion (KEM) Wagram zeigte künftige Möglichkeiten auf, auch E-Mobilitätsangebote in die Energiegemeinschaft zu integrieren.

Der Obmann der Energiegemeinschaft Wagram Franz Dam freute sich über das große Interesse: „Mit der Energiegemeinschaft schaffen wir ein Angebot für die ganze Region, bei dem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitieren können“. Die Katholische Frauenbewegung sorgte mit Getränken für einen gemütlichen Ausklang.

Weitere Infoveranstaltungen finden am 20. Juni in Großweikersdorf, am 22. Juni in Kirchberg am Wagram und am 29. Juni in Hausleiten statt, jeweils um 19.30 Uhr. Infos und Anmeldung unter www.eg-wagram.at.