Langenlebarner Straße in Tulln wird Einbahn

Die aufwändige und mehrjährige Generalsanierung der Langenlebarner Straße wird fortgeführt: In diesem Jahr steht der lange Teilbereich zwischen Nixen-Kreisverkehr und Hafenstraße auf dem Programm.

Die Bauarbeiten starten mit Anfang Februar. Aufgrund der umfassenden Arbeiten muss der betroffene Abschnitt ab 7. Februar bis voraussichtlich Ende des Jahres stadtauswärts als Einbahn geführt werden. Dadurch ist vor allem in den Stoßzeiten mit Verzögerungen zu rechnen.

Neben der Generalsanierung von Einbauten und Fahrbahn wird die bisher eher triste Langenlebarner Straße auch umwelt- und klimafreundlicher gestaltet, u.a. durch die Ergänzung von Bäumen und Grünflächen. Die Generalsanierung der Langenlebarner Straße, einer der Haupt-Einzugsstraßen nach Tulln, läuft bereits seit 2020.

Letzter großer Kraftakt in der Generalsanierung

„Nachdem im vergangenen Jahr der erste große Abschnitt zwischen Hafenstraße und Kleiner Tulln umfassend saniert und neugestaltet wurde, steht heuer der Teilbereich zwischen Nixen-Kreisverkehr und Hafenstraße auf dem Programm. 2023 werden schließlich nur noch kleinere Arbeiten notwendig sein – das Jahr 2022 ist also bereits der Endspurt und letzte große Kraftakt in der umfangreichen Generalsanierung“, erklärt Vizebürgermeister Harald Schinnerl (TVP).

Nach der Sanierung des Kanals und der Neuverlegung der Wasserleitungen erfolgt die Neugestaltung der Straße. Hierbei werden entlang der Fahrbahn Parkplätze mit zusätzlichen Grünflächen kombiniert.

„Die Bäume und Stauden sollen das Mikroklima optimieren und die Straße zur Verkehrsberuhigung bzw. Geschwindigkeitsreduktion auch optisch verengen. Um auch den Radfahrerinnen und Radfahrern mehr Raum zu geben, wird stadteinwärts ein Mehrzweckstreifen errichtet. Allein in diesen zweiten großen Teilabschnitt der Generalsanierung investiert die Stadtgemeinde rund 1,6 Millionen Euro“, berichtet der zweite Vizebürgermeister Rainer Patzl (Grüne).

Um die umfangreiche Baustelle trotz der beengten Platzverhältnisse bestmöglich abwickeln zu können, wird ab 7. Februar im Baustellenbereich eine Einbahn stadtauswärts eingerichtet. Für stadteinwärts fahrende Fahrzeuge erfolgt eine großräumige Umleitung über Südumfahrung und Königstetter Straße.

Die Einbahnführung wird voraussichtlich bis Ende des Jahres aufrecht bleiben. Diese Einbahnführung hat auch Auswirkungen für all jene, die von Osten kommend etwa zu HAK/HAS, Bundesschulzentrum, Hallenbad DonauSplash oder Friedhof Tulln zufahren wollen: An Schultagen gilt von 7 bis 8.15 und von 12.30 bis 14.30 Uhr wie gewohnt ein Fahrverbot an der Donaulände. Zu diesen Zeiten kann man die genannten Ziele ausschließlich über die Umleitungsstrecke erreichen.

Die Zufahrt bis zum Liese-Prokop-Platz über die Hafenstraße ist jedoch auch in dieser Zeit möglich. Außerhalb der Zeiten des Fahrverbotes können die genannten Ziele von Osten kommend über die Hafenstraße und die Donaulände erreicht werden.

