Erneuerung der Innenstadtstraßen: Tulln wird weiter saniert

Jedes Jahr fällt ein großer Anteil am Budget der Stadtgemeinde Tulln auf den Straßenbau, in diesem Jahr rund 4,7 Mio. Euro (inklusive der Straßeneinbauten, Straßenbeleuchtung und Radwege). Neben der Sanierung der Langenlebarner Straße ist die Sanierung der Straßen der Innenstadt das zweite mehrjährige Großprojekt der Stadtgemeinde Tulln, das heuer fortgesetzt wird.

Rund 1,7 Mio. Euro Kosten pro saniertem Kilometer...

„Die Straßensanierung ist eine sehr kostenintensive Aufgabe, die alle Städte und Gemeinden Jahr für Jahr begleitet – und gleichzeitig nie abgeschlossen sein wird. Die Sanierung eines einzigen Straßenkilometers – in Minimalvariante ohne besondere Gestaltung – kostet derzeit rund 1,7 Mio. Euro. Obwohl wir also wissen, dass wir nie fertig werden, arbeiten wir stets weiter“, erläutert Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Die Einbauten in der Innenstadt, die Gasleitungen der Netz NÖ GmbH und die städtischen Wasser- und Kanalleitungen, sind teilweise bis zu 40 Jahre alt und müssen getauscht werden – denn Gebrechen können in diesem Bereich bekanntlich folgenschwer sein.

Da hierfür die Straßendecke großflächig geöffnet werden muss, wird im Zuge dessen auch der in vielen Bereichen bereits sehr in Mitleidenschaft gezogene Straßenbelag erneuert und teils auch der Straßenraum neu gestaltet. Hier wird geprüft, ob bzw. wo die vorhandenen Begegnungszonen der Innenstadt ausgedehnt werden können, um die Fußgänger und Radfahrer in noch mehr Bereichen verkehrsrechtlich mit dem Fahrzeugverkehr gleichzustellen.

Das Projekt „Innenstadtsanierung“ wird in Abstimmung mit allen beteiligten Partnern in den Jahren 2021 bis 2023 in mehreren Etappen umgesetzt.

