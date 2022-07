Großriedenthal Historisches Wirtshaus ist jetzt Kultur-Tempel

Lesezeit: 3 Min GR Günter Rapp

Um 1890: Auf dem Bild ist der Gasthof „Zum schwarzen Adler“ zu sehen, davor eine Pferdekutsche. Vis a vis befand sich noch die Pferdeschwemme. Foto: Sammlung Andre

A us dem Dorfwirtshaus in Großriedenthal wurde nach umfassender ökologischer Sanierung und einem Besitzwechsel ein Schauplatz für das Kulturspektakel „Loess is more“.