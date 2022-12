Ponyhof-Geschichten: Wichtel-Dame „Winni“ kommt zu Kindern

Am Ponyhof wohnen nicht nur Menschen, Ponys, Ziegen, Schafe, Hühner, Hunde und Katzen, sondern auch Wichtel-Dame Winni und ihre Freunde. Anna Perlaki erzählt in „Winnis Adventkalender“, wie die Wichteln die Tiere und Kinder am Hof ver- und bezaubern - als tägliches Hörspiel direkt aufs Handy.

An den Wochenenden bietet die vielseitig ausgebildete Pädagogin zusätzlich Advent-Specials mit Kekse-Backen und Co. am Hof. Und parallel lädt ihr Mann Dominik Perlaki zu Pony-Ziegenwanderungen für Groß und Klein durch die Landschaft des Wagram.

„Für besonderen Weihnachtszauber sorgen Winni und ihre Freunde. Sie wohnen bei uns und erleben hier viele spannende Abenteuer.“

Jedes Jahr im Advent wird die zweifache Mutter und Ponyhof-Betreiberin zur Autorin und erzählt mitreißende Geschichten über die Tiere und Kinder des Hofs, über das freche Fohlen Oskadis, die übermütige Hündin Coco, die weise Ziege Lissi, das tapfere Zwerghuhn Elsa oder die beiden Töchter des Hauses, Pia und Eva. „Für besonderen Weihnachtszauber sorgen Wichtel-Dame Winni und ihre Freunde. Sie wohnen bei uns und erleben hier viele spannende Abenteuer“, sagt Anna Perlaki.

Für die Kinder, die den Kalender abonnieren, gibt es noch einen außergewöhnlichen Bonus: Wer aufmerksam zuhört, findet sich selbst in einer der Geschichten wieder. Diese gibt es täglich als Audio-File direkt aufs Handy – für 25 Euro. Und wenn die Kinder den Ponyhof besuchen, finden sie dort vielleicht auch den kleinen Eingang in Winnis Haus im Baum, oder etwas verzauberten Glitzerstaub. Sie können die Tiere persönlich treffen, um die es in den Adventskalender-Geschichten geht.

„Ich habe mit den Adventkalender-Geschichten 2020 im Lockdown begonnen. Die Reit-Kinder konnten gerade in der schönen Vorweihnachtszeit nicht auf den Ponyhof kommen, also musste ich den Ponyhof zu ihnen bringen“, erzählt Anna Perlaki. Kontakt: 0699/11877771, info@team-ps.at, www.team-ps.at

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.