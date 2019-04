Im Jahr 2021 soll das Jubiläum „250 Jahre Pfarrkirche Großriedenthal“ gefeiert werden. Als Vorbereitung auf dieses stolze Jubiläum steht die Innenrenovierung des Gotteshauses an. Vorarbeiten dazu wurden mit dem teilweisen Abschlagen des Verputzes an der Außenseite bereits im vergangenen Jahr geleistet.

Dabei kamen Mauerreste der alten Kirche zutage, die beim Kirchenzubau verwendet worden waren. Der Turm, in seinem Bestand seit 250 Jahren unverändert, weist im unteren Bereich das ursprüngliche Mauerwerk auf.

Um eine optimale Austrocknung der Fundamente zu erreichen werden die Wände möglichst lange „offen“ gehalten. „Gerade in der kalten Jahreszeit können die Mauern gut austrocknen“, so Manfred Täubler, stellvertretender Vorsitzender des Vermögensverwaltungsrates.

Das Bundesdenkmalamt hat bereits sein „OK“ für die Durchführung der geplanten baulichen Maßnahmen gegeben.

In nächster Zeit geht es an die Innenrenovierung der Kirche. Während dieser Zeit – voraussichtlich von Anfang Mai 2019 bis Dezember 2020 – werden die Gottesdienste im Pfarrzentrum abgehalten. Über den weiteren Ablauf der Arbeiten weiß Manfred Täubler Bescheid: „Unsere Pfarrgruppen haben sich bereits mit dem Ausräumen der Kirche beschäftigt und überlegt, an welchen Plätzen die Dinge verwahrt werden können.“ Das gänzliche Ausräumen der Kirche soll um den 1. Mai erfolgen.

Die Renovierungsarbeiten sind mit rund 600.000 Euro veranschlagt, wobei das Stift Melk, die Erzdiözese Wien und die Pfarre Großriedenthal jeweils ein Drittel übernehmen sollen.

Die Innenrenovierung sollte bis 2021 abgeschlossen sein. „Ob bis dahin auch die Außenrenovierung abgeschlossen sein wird, bleibt abzuwarten“, sagt Manfred Täubler im Gespräch mit der NÖN.