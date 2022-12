Uneinigkeit wegen Stromsparen

Werbung

Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat den Voranschlag 2023. Der Schuldenstand wird sich bis 31. Dezember 2023 um 12.000 Euro auf 2.105.400 Euro verringern. Die größten Projekte im außerordentlichen Haushalt sind der Straßenbau (250.000 Euro), das Leitungs-Informationssystem für die Abwasserbeseitigungsaanlage (74.900 Euro) und die Lichtwellenleiter-Verrohrungen (100.000 Euro).

Weniger Einstimmigkeit brachte der Tagesordnungspunkt „Straßenbeleuchtung – Leistungsreduzierung“. Durch eine Nachrüstung der knapp 300 Lichtpunkte im Gemeindegebiet soll nachts eine Reduzierung des Stromverbrauchs um 50 Prozent erreicht werden. Firma Mörth aus Absdorf wird die Arbeiten um 43.000 Euro ausführen. „Das wird sich in sieben Jahren amortisieren“, erklärte Bürgermeister Franz Schneider.

Der Beschluss erfolgte mit den Stimmen der ÖVP. Die SPÖ stimmte dagegen. „Ein Dimmen der Lampen ist nicht so optimal“, meinte SPÖ-Fraktionsvorsitzender Jürgen Kneissl. „Besser wären Investitionen in weitere Photovoltaikanlagen.“ Dazu ÖVP-Bürgermeister Schneider: „Die SPÖ ist offenbar gegen Stromsparen und Photovoltaikanlagen stehen ohnedies auf unserer heutigen Tagesordnung.“

Diesem Vorhaben stimmten ÖVP und SPÖ dann geschlossen zu. So sollen auf dem Amtshaus in Großriedenthal (24.700 Euro), auf der Kulturwerkstatt (20.000 Euro) und dem Feuerwehrhaus in Otten-thal (22.800 Euro) Photovoltaikanlagen errichtet werden. Von Firma Kolar aus Kirchberg bis Ende Juni 2023.

Um die Feuerwehren in der Gemeinde energieautark zu machen, werden für die FF Neudegg (14.817 Euro) und Ottenthal (24.501 Euro) Stromaggregate angeschafft. Förderungen von insgesamt 9.000 Euro können lukriert werden. Der Gemeinderatsbeschluss erfolgte einstimmig.

