Weisen und Weine am Eisen.Hut und im Dorf

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Weinbauverein Großriedenthal-Neudegg lud am Wochenende auch heuer wieder zu „Komm rein zum Wein“. Und der Musikverein Großriedenthal gestaltete erstmals am Aussichtspunkt Eisen.Hut ein Weisenblasen.

Neun Bläsergruppen aus den Musikvereinen Großriedenthal, Kirchberg, Michelhausen und Langenrohr ließen ihre Melodien vom höchsten Punkt der Weinrieden übers Tullnerfeld erklingen. Von der tollen Akustik unter dem eisernen Dach der Aussichtsplattform waren alle Zuhörer begeistert.

Die Moderation übernahm Günther Stadler, Bezirkskapellmeister-Stellvertreter der BAG Tulln-Korneuburg des NÖ Blasmusikverbandes. Unter den Zuhörern fanden sich neben Bezirksobmann Bernhard Hilbinger auch Ehren-Bezirksobmann Herbert Wastian und Bürgermeister Franz Schneider.

Im Ort selbst sowie in der Kellergasse und bis zum Eisen.Hut boten die Winzer in den offenen Höfen ihre Weine sowie regionale Schmankerln an. Am Sonntagnachmittag spielte der Musikverein Großriedenthal in den Höfen und Kellern.

Bereits am Freitagabend hatten Dagmar und Robert Waltner in ihren Winzerhof eingeladen. Für Livemusik und Austropop sorgte die Gruppe UHRSprung.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.