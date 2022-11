„Hab Schnauze voll“: Behörden-Auflagen nicht mehr erfüllbar

„Das war’s. Ich gebe auf. Weihnachten erleben die Schweine nicht mehr in Freiheit.“ Manfred Brandstetter aus Großwetzdorf (Bezirk Hollabrunn) hat die Nase voll. Er ist Nebenerwerbslandwirt und will seine Schweine so ökologisch wie möglich halten. Darum durften sie vor zwei Jahren vom Stall in seinem Hof ins Freigelände übersiedeln, wo sie sich im wahrsten Sinn sauwohl fühlen.

Das war bereits ein Kampf, über den die NÖN berichtete (siehe hier) : Die Gemeinde erlaubte ihm zunächst nicht, eine fixe Unterstellhütte auf der gepachteten Fläche für die Tiere aufzustellen. Brandstetter hätte dazu nämlich beweisen müssen, dass er von der Tierhaltung leben kann.

Das wollte der Nebenerwerbslandwirt aber nie. Er fand einen Ausweg: „Ich habe einfach einen mobilen Schweinestall gebaut.“

„Ich bin Techniker und keiner, der Schlupflöcher in Gesetzen sucht.“ Manfred Brandstetter Nebenerwerbslandwirt

Und so konnten die Duroc-Schweine vor zwei Jahren auf eine 1.700 Quadratmeter große Fläche in der Gemeinde Großweikersdorf ziehen. „Die Schweine sind dort aufgeblüht, das Fleisch ist noch besser geworden“, beobachtet Brandstetter. Durch die Haltung im Freiland sind die Schweine nicht nur glücklicher, sie bauen auch mehr Muskeln auf.

Die Schweine müssen aber zurück in den Stall, weil laut Wasserrechtsbehörde der Boden überbeansprucht und die Stickstoffbelastung zu hoch werde. Die Auflagen, die der Großwetzdorfer erfüllen müsste, um die acht bis 15 Schweine weiterhin im Freiland zu halten, sind ihm als Nebenerwerbsbauer zu viel.

„Ich bring‘ die Schweine wieder in den Stall“

Maximal zwei Schweine dürfte er auf der Fläche, die etwa 20 Meter von der Schmida entfernt ist, halten. „Jetzt bring‘ ich sie wieder zurück in den Stall. Auf einen Spaltenboden, der von allen verurteilt wird.“ Der Stall mitten in Großwetzdorf hat knappe 35 Quadratmeter.

Bis zum Jänner will er den mobilen Schweinstall sowie den Zaun abgebaut haben. Und dann? „Dann bau‘ ich dort Getreide an und düng‘ es mit Gülle. Das ist dann die 100-mal mehr, als die Schweine ausscheiden. Aber das ist erlaubt“, fehlt ihm auch hier das Verständnis für die Vorschriften. Sogar chemischen Dünger dürfte er einsetzen. „Ich bin Techniker und keiner, der Schlupflöcher in Gesetzen sucht“, denkt er an andere Schweinehalter.

Er ist enttäuscht, seinen Traum aufgeben zu müssen. „Ich würde die Schweine wieder im Freiland halten, wenn sich die Gesetzeslage deutlich ändert. Aber jetzt hab‘ ich die Schnauze voll.“

Bezirkshauptmann Andreas Riemer macht auf NÖN-Nachfrage klar: „Von uns aus muss er die Tiere nicht zurück in den Stall bringen. Unsere Türen stehen offen, wenn er einige Dinge ändert, dann dürfen die Schweine weiterhin im Freiland gehalten werden.“

Dem Bezirkshauptmann ist bewusst, dass diese Art der Haltung für die Schweine sehr viel besser ist. Allerdings werde der Boden durch die Schweinehaltung übermäßig beansprucht. „Die Nitrate sind gefährlich fürs Grundwasser“, erklärt er, warum die Behörde hier einschreiten und ein entsprechendes Projekt vorschreiben muss. Gerade in einer Gegend, in der das Wasser ohnehin knapp sei, wie Riemer weiß.

