33 Pfarren im neuen Dekanat Schmidatal

Pfarrer Marius Zediu informierte die NÖN, dass Kardinal Christoph Schönborn mit 1. Februar das Dekanat Großweikersdorf nach 110-jährigem Bestehen auflöste. Zugleich errichtete er ein neues Dekanat mit dem Namen „Schmidatal“.

Die Pfarrverbände Mittleres Schmidatal, Ziersdorf und Radlbrunn bilden zusammen mit den Pfarren des früheren Dekanats Sitzendorf das neue Dekanat Schmidatal, insgesamt sind das 33 Pfarren. Vom Tullner Bezirk gehören die Pfarren Großweikersdorf, Ruppersthal und Großriedenthal zu diesem neuen Dekanat. 15 Priester, Diakone und Pastoralassistentinnen sind hier tätig.

Zum neuen Dechant wurde Edmund Tanzer ernannt. Vizedechant ist Andrzej Kalita. Beide sind für eine Periode von fünf Jahren bestellt.

Am 26. März um 14 Uhr findet noch die 110-Jahr-Feier des früheren Dekanats Großweikersdorf im Rahmen des Dekanatskreuzweges in Niederrußbach statt. Im Veranstaltungszentrum ist ein Festakt mit einer kleineren Ausstellung über 110 Jahre Dekanat Großweikersdorf geplant. „Als besonderer Gast wird der emeritierte Bischofsvikar Prälat Matthias Roch mit uns beten. Anschließend wird er zur Geschichte des Vikariates unter dem Manhartsberg (Vikariat Nord) und des Dekanates Großweikersdorf sprechen“, kündigt Pfarrer Zediu an.

