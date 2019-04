Teamgeist, Ausdauer und vor allem Begeisterung für Sport und freiwilliges Engagement bei der Feuerwehr brachte das Firefighter Combat Challenge Team Austria zusammen.

Fünf verschiedene Übungen, wegen der Anstrengungen auch „5 Stages of Pain“ (dt. „5 Stufen des Schmerzes“) genannt, müssen im Rahmen eines Wettkampfes absolviert werden.

„Interessierte können an einem Probetraining unter fachmännischer Anleitung teilnehmen“, wirbt Thomas Schragner, Feuerwehrkommandantstellvertreter der FF Großweikersdorf.

Wer den Sport vorerst nur als Zuschauer erleben will, kann die Feuerwehrleute am 18. Mai beim „Toughest Firefighter Austria“ in Siegendorf im Burgenland und am 12. und 13. Oktober bei der „Firefighter Combat Challenge“ in Linz anfeuern.