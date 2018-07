Bettenintensivtransporter hilft bei Verkehrsunfall.

Glück im Unglück hatte eine Fahrzeuglenkerin, die sich mit ihrem Pkw am Donnerstagabend gegen 18 Uhr überschlagen hatte. Der Bettenintensivtransporter (BIT) der Berufsrettung Wien, der nach der Überstellung einer Patientin gerade am Rückweg nach Wien war, kam zufällig an der Unfallstelle vorbei.

Das Sanitäter-Team reagierte sofort und versorgte bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte des Roten Kreuz Großweikersdorf die verunfallte Patientin notfallmedizinisch in ihrem Spezialfahrzeug.

Durch die gute Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte vor Ort (Berufsrettung Wien, Rotes Kreuz-, Feuerwehr-, und Polizei aus Großweikersdorf) konnte die Patientin schließlich an das RK Großweikersdorf übergeben werden. Sie wurde bei dem Unfall mittelschwer an den Armen und Beinen verletzt und ins Spital gebracht.

Berufsrettung Wien

Hintergrundinformation:

Der Bettenintensivtransporter (BIT) ist ein Spezialfahrzeug der Berufsrettung Wien. Mit sensibler technischer Ausstattung und speziell geschulten NotfallsanitäterInnen transferiert er intensivpflichtige Patienten zwischen Krankenhäuser. Außerdem kommt er bei der Versorgung schwergewichtiger Patienten zum Einsatz.

Die Berufsrettung Wien ist die einzige Rettungsorganisation in Österreich, bei der ausschließlich hauptberuflich tätige Sanitäter angestellt sind. Sie arbeitet im landesgesetzlichen Auftrag der Stadt Wien und wird pro Jahr zu rund 163.000 Einsätzen alarmiert.