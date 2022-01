Erni Mangold feiert 95. Geburtstag: Erinnerungen an Jugendtage

Anlässlich ihres Geburtstages gab die Jubilarin ein Telefoninterview und sprach über ihre alte Heimat.

NÖN: Erstmal alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag. Sie sind aus Großweikersdorf ausgezogen, um auf den großen Bühnen zu spielen. Was verbindet beziehungsweise verbinden Sie heute noch mit ihrem Geburtsort?

Mangold : Ja, eigentlich gar nichts mehr, weil ich war ja nur kurze Zeit dort. Damals, mit zwölf, 13 bin ich ja schon nach Wien, also ich war nicht so lang in Großweikersdorf.

Sie haben einmal erzählt, dass Sie als Kind in die Landwirtschaft gehen wollten und da in der Gegend auch einen Onkel gehabt haben, bei dem Sie öfters mitgeholfen haben.

Mangold : In der Gegend war er nicht, aber das ist ja wurscht. Er hat mich da eingebracht in diese, doch sehr schwere damals, Landwirtschaft. Trotzdem hat es mir sehr gefallen und ich hab mir gedacht, das ist eigentlich auch ein toller Beruf. Ja, aber da ist dann nichts draus geworden.

Erni Mangold mit dem ehemaligen Großweikersdorfer Gemeindearzt, Reinhard Wutzl. Foto: Rapp

Ja, für viele Leute sicher zum Glück. Dadurch haben wir ja wunderbare Filme und Theaterstücke erlebt. Auch wenn Sie nicht so lange in Großweikersdorf waren, haben Sie vielleicht eine Anekdote aus Ihrer Zeit dort, die Sie kurz erzählen wollen?

Mangold : Ja, also Anekdoten mag ich nicht so sehr, aber ich hab eine kleine Geschichte. Ich hab immer Holzschuhe getragen und die hab ich immer geschupft. Die sind dann meistens auf die Dächer gefallen von den Häusern und dann mussten die Leute das immer runter holen aus den Dachrinnen. Das ist so eine kleine Geschichte mit den Holzschuhen.

Sie haben in Ihren jungen Jahren sehr verführerische Rollen gespielt, später sind Sie dann auch oft in die „böse“ Rolle geschlüpft. In einem Interview haben Sie einmal gemeint, dass Sie entweder zur falschen Zeit oder im falschen Land geboren wurden, für das, was gerade gefragt war. In welcher Rolle sehen Sie sich am liebsten beziehungsweise was haben Sie immer am liebsten gespielt?

Mangold : Das war mir immer egal, ich habe immer alles das gespielt, was ich bekommen habe. Wenn’s mir gefallen hat, hab ich es gemacht, wenn’s mir nicht gefallen hat, hab ich es nicht gemacht.

Sie sind im Weinviertel aufgewachsen, dann sind Sie lange in der Stadt gewesen und später haben Sie im Waldviertel eine neue Heimat gefunden. Was verbinden Sie mit dem Begriff „Heimat“, wo oder wie, würden Sie sagen, fühlen Sie sich daheim?

Mangold : Naja, daheim… daheim ist man dort, wo man sich wohlfühlt. Der Witz ist der, dass ich im Waldviertel auch Verwandte hab, also ich bin aus beiden Gegenden, nicht nur aus dem Weinviertel. Aber wie gesagt, ich fühle mich da oben sehr wohl und das war’s eigentlich schon. Ich fühle mich hier zu Hause.

