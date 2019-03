„Unsere Kindergärten sind fast voll, die Infrastruktur am Limit“, heißt es seitens der SPÖ. Eine Petition zur Erweiterung des Kindergartens wurde angeregt, in der zwei Varianten vorgeschlagen werden: der Neubau eines „Generationshauses“ (mit Krabbelstube, Kindergarten, Jugendtreff Sozialzentrum und betreutem Wohnen) oder ein Ausbau des bestehenden Kindergartens.

Bürgermeister Alois Zetsch stellt jedoch klar: „Für die nächsten zwei Jahre stehen ausreichend Plätze zur Verfügung.“ Vorigen Herbst habe es so ausgesehen, als würde es „eng werden“, erinnert sich Zetsch. Eine Bedarfserhebung des Landes habe alle relevanten Faktoren wie Zahl der erwarteten Geburten und Zuzüge hochgerechnet. Das Ergebnis, das in der letzten Gemeinderatssitzung am 12. März vorgelegt wurde, sei eindeutig.

Für die SPÖ ist es nicht nachvollziehbar. Kritisiert wird, dass der Bevölkerungsanstieg einer stark wachsenden Gemeinde völlig ignoriert wurde. Das berge die Gefahr, dass die Kapazitäten in naher Zukunft erschöpft seien und Eltern keine gleichwertigen Alternativen angeboten werden könnten.

Laut Bürgermeister sei ein Zuzug jedoch erst mit der Fertigstellung von gerade begonnenen Bauprojekten zu erwarten, also nicht vor 2021. Er hält die Petition für eine bewusste Verunsicherung der Bevölkerung, die sich kontraproduktiv auf zukünftige Planungen auswirke.

„Für die nächsten zwei bis drei Jahre gibt es sowieso keine Warteliste für Kindergartenplätze“, erklärt Zetsch, „aber im Bedarfsfall würden Russbach und Heldenberg übernehmen.“