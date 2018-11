Die Frage nach ihren Hobbys beantwortet die diplomierte Erwachsenenbildnerin mit Garten, Reisen, Familie und doch widmet sie viele Stunden ihrer Freizeit ehrenamtlich dem BhW (Bildung hat Wert) Niederösterreich.

Damit zählt sie zu jenen 46 Prozent der österreichischen Bevölkerung ab 15 Jahren, die laut Angabe des Sozialministeriums in irgendeiner Form Freiwilligenarbeit leisten. Daniela Stampfl-Walch ist Vorstandsmitglied des BhW NÖ und Leiterin des BhW Großweikersdorf. Das BhW NÖ (vormals Bildungs- und Heimatwerk NÖ) steht für Erwachsenenbildung unter dem Motto „Bildung hat Wert“. Im Jahr 1991 während ihres Maturaballs wurde Stampfl-Walch angesprochen, ob sie sich beim BhW Grossweikersdorf engagieren wolle. Seither organisiert sie dort Veranstaltungen, stellt ein breit gefächertes Kursangebot zusammen und wählt Vorträge zu aktuellen Themen aus. 2004 hat sie die Leitung des BhW Großweikersdorf übernommen.

Plattform für alle, die etwas lernen wollen

„Ich lerne selbst gerne und baue gerne etwas Neues auf. Das BhW sehe ich als Plattform für jene, die etwas können, und jene, die etwas lernen wollen“ sagt Stampfl-Walch. Das Programm des BhW Großweikersdorf ist vielfältig und reicht von Sprachkursen, Kräuterwanderungen, Strohpuppen binden, Malen, Qi Gong bis zu Theater, Reisevorträgen, Workshops und Aktivtagen.

Ihre Motivation für ihr ehrenamtliches Engagement erklärt Stampfl-Walch so: „Wir Menschen sind Gemeinschaftswesen, „zoon politikon“ und haben aus meiner Sicht auch den gesellschaftlichen Auftrag, etwas für andere zu tun. Die einen machen das in der Pflege, die anderen bei der freiwilligen Feuerwehr oder im sportlichen Kontext. Mir liegt die Bildung am Herzen. Strahlende Augen unserer Veranstaltungsteilnehmer sind mein schönster Lohn.“