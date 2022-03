Tullner Hilfe für Pro Juventute in Bruck

So wie Kinder individuell sind, sind es beim Architekten die unterschiedlichen Anforderungen an die Bauaufgaben. Pro Juventute bietet als gemeinnützige Organisation Kindern ein familiäres Umfeld, damit sie ihre eigene Persönlichkeit entfalten und festigen können. Dafür benötigt es nicht nur bestens geschulte Pädagoginnen und Pädagogen, sondern auch ein zu Hause, in dem man gerne ankommt und sich wohlfühlt.

Wohlfühloasen für Kinder geschaffen

Seit 2014 arbeitet der Tullner Architekt Günter Gurschl mit Pro Juventute zusammen. Gemeinsam wurden an einer Vielzahl an Projekten zusammengearbeitet, Studien erstellt und Häuser adaptiert. Dabei lag das Hauptaugenmerk immer darauf, den Kindern eine Wohlfühloase zu schaffen.

Warme Farben, angenehme Materialien und Oberflächen, Licht und viel Freiraum sind die Zutaten aus denen Günter Gurschl als Architekt versucht, den Kindern Räume zu geben, die die persönlichen Bedürfnisse und Fantasie bestmöglich zur Entfaltung bringen.

Doch nicht nur die Begleitung der Jüngsten steht im Mittelpunkt von Pro Juventute, auch die Wünsche und Bedürfnisse von Jugendlichen finden sich in den Raumkonzepten wieder. Damit bietet man den Jugendlichen die Möglichkeit, sich in den eigenen vier Wänden auf ein selbstständiges Leben vorbereiten zu können.

Ein derartiges Projekt wird gerade am Standort Bruck an der Leitha realisiert und soll im Dezember 2022 der dortigen Wohngruppe übergeben werden. Im Jahr 2011 wurde die sozialpädagogische Wohngemeinschaft eröffnet. Pro Juventute betreut dort neun Kinder ab einem Aufnahmealter von drei Jahren.

Die Wohngemeinschaft in Bruck an der Leitha wird vergrößert, da die Kinder mittlerweile in ein Alter gekommen sind, wo sie ein eigenes Zimmer benötigen. Bei allen Projekten nehmen auch das ökologische Bauen einen hohen Stellenwert im Planungsprozess ein. Nicht nur der Einsatz von erneuerbarer Energie steht dabei im Vordergrund, auch das Erarbeiten möglicher Ausbaupotenziale der bestehenden Gebäude, unter größtmöglichem Erhalt der baulichen Substanz als auch der sparsame Einsatz von Ressourcen, stellt dabei immer eine interessante Herausforderung dar.

„Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende von Architekt Günter Gurschl. Ohne Unterstützer wie ihn, könnten Projekte wie der Umbau der Wohngemeinschaft Bruck an der Leitha nicht gestemmt werden,“ ergänzt die kaufmännische Geschäftsführung von Pro Juventute Susanne Molnar abschließend.

