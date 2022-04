Stadt-up: Sieger bringen Fusionsküche nach Tulln

Werbung

"Jetzt TU ich's in Tulln - das Motto beschreibt ziemlich genau worum es hier geht", sagt Wirtschaftsexperte Ronald Gutscher von der Stadtgemeinde Tulln zur Begrüßung. Es geht natürlich um den Gründerwettbewerb den die Stadt zusammen mit der Agentur CIMA und vielen weiteren Netzwerkpartnern ausgerufen hatte. Und nun werden in einem Saal des Star Movie Tulln die fünf Siegerprojekte präsentiert.

Idee entstand aus erstem Lockdown

"Wir kochen auch nur mit Wasser, aber doch mit viel Esprit", erklärt Bürgermeister Peter Eisenschenk zur Lage der Stadt, "und unterm strich läuft es bei uns wirtschaftlich extrem rund." Die Grundidee zum Bewerb stammt aus den Anfangstagen der Corona-Pandemie. "Im ersten Lockdown hatte ich große Sorgen für die Zeit danach", erinnert sich Wirtschaftsstadtrat Lucas Sobotka.

Alle Organisatoren, Veranstalter, Netzwerkpartner und Preisträger von Stadt-up zum Gruppenbild versammelt. Foto: Thomas Peischl

Wie würde es den Betrieben gehen? Würden es alle durch eine Krise schaffen? Diese Sorge (die sich bislang als unbegründet herausstellte) lieferte die Initialzündung für Stadt-up. Und auch der Bewerb wurde ein Erfolg: "15 Einreichungen, alle sehr gut und wirklich profunde Projekte", lobt Sobotka, leider können nur fünf prämiert werden, aber er hoffe, dass noch mehr davon in Tulln umgesetzt werden.

Die Preisträger:

5. Platz: Nordstern Spielcafé

Nordstern gibt es online als Baby- und Kindermarke mit ökologisch-nachhaltigem Anspruch schon seit mehr als zwei Jahren. Von Anfang an war aber klar, dass man auch lokal etwas tun möchte. Nun soll es in Tulln ein Spielcafé mit in Richtung Waldorf/Montessori-Pädagogik gestalteten Spielbereichen mit angeschlossenem Concept Store werden, für ganz realen Austausch von Müttern/Eltern bzw. Kindern untereinander. Motto: "Jeder ist willkommen, nicht toleriert wird nur Intoleranz."

4. Platz: Goldschmiede Daniela Krones

Die Goldschmiedemeisterin will ihren Betrieb auf drei Standbeine stellen: Auf die Schmiede selbst, auf Workshops, in denen sich Interessierte an ihrem Handwerk versuchen können, und auf die Zur-Verfügungstellung von Ausstellungsflächen für Künstler: "Aller guten Dinge sind drei!"

3. Platz: "Five Mum's"

Jessica und Christian Pless verbindet nicht nur die Liebe zueinander, sondern auch die Liebe zu guter Gastronomie und Brasserie. Beide stammen aus Patchworkfamilien, haben daher in Summe fünf Mamas... der Name war klar. Die Konditormeisterin und der Barkeeper/-manager/Barcadi-Markenbotschafter wollen in Tulln einen neuen Gastro-Trend mit fairem Preis-Leistungs-Verhältnis setzen.

2. Platz: HoMA - Home of Masters

Das Kürschnermeister-Paar Patrick Adam und Georgia Richter will in einem zentralen Haus der Handwerker antiquierte Bilder aufbrechen und das Handwerk wieder hip machen. Geplant sind offene, kommunikative Werkstatträume, gemeinsame Bereiche für den Austausch und Präsentationsmöglichkeiten - mit Mehrwert für Tulln, Handwerker und Kunden.

1. Platz: WOMO

Ellwood Entlicher (32) und Mourad Ajili (29) kennen einander seit 15 Jahren "von der Eisdisco in Tulln". Neben der langen Freundschaft verbindet die beiden ihre Leidenschaft für gutes Essen, den Traum vom eigenen Lokal wollen sie mit der "ersten Fusionsküche Tullns, einem melting pot of flavours" vewerwirklichen. WOMO setzt sich aus ihren Spitznamen (Woody und Momo) zusammen. Geboten werden soll "Lieblingsessen aus aller Welt", gesund, mit regionalen Zutaten und zu einem vernünftigen Preis.

Stadt-up läuft weiter

Die fünf Projekte werden jetzt von Profis aus dem Stadt-up-Netzwerk bei der Umsetzung begleitet, von der Erstellung des Businessplans bis zur Wahl des geeigneten Geschäftslokals. Stadt-up endet nicht hier, es läuft weiter und soll auch in der Digitalisierung und in anderen Bereichen umgesetzt werden.

"Schon länger wollen wir Tulln als die Gartenhauptstadt positionieren, um die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken", betont Bürgermeister Eisenschenk. Und auch die Neugestaltung des Nibelungenplatzes als Grüner Platz ziele auf die Stärkung der Handelsstadt Tulln ab. Für das leidige Parkplatzproblem gebe es bereits vielversprechende Lösungsansätze.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.