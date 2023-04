Zugang zum Hagenbach bleibt trotz Hochwasserschutz

Der „Grüne Donnerstag“ der Grünen St. Andrä-Wördern findet jeden ersten Donnerstag im Monat statt. Seit diesem Jahr wird monatlich ein aktuelles Schwerpunktthema behandelt und gemeinsam mit den Anwesenden diskutiert. Zuletzt ging es um die Vorstellung des Projekts Hochwasserschutz Hagenbach (die NÖN berichtete ausführlich). Vizebürgermeisterin Ulrike Fischer wies u.a. darauf hin, dass der Zugang zum Bach gewährleistet und die Spazierwege erhalten bleiben. Der nächste „Grüne Donnerstag“ findet am 4. Mai um 19 Uhr zum Thema Neophyten in der Hofküche am Dorfplatz St. Andrä-Wördern statt.

