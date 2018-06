„Der Garten ist ein Synonym für Paradies, Kräuter- und Blumengarten, auf jeden Fall ein positives Wort“, so Bildungsdirektor Johann Heuras bei der Eröffnung des neuen Muster-Schulgartens in der Garten Tulln. Ziel ist es, dass Schüler in der Natur ihre Sinne schärfen, Achtsamkeit entwickeln und ganzheitlich lernen. Für fächerübergreifende und offene Lernformen bietet der Garten optimale Möglichkeiten.

„Kinder haben immer weniger Gelegenheit Natur zu erleben, der Garten hat unglaubliche pädagogische Wirkung“, ist Heuras begeistert. „Natur im Garten„ Präsident Alfred Riedl, der den Schulgarten eröffnete, betonte die vielfältigen Möglichkeiten im neuen Garten, wie Lernen, Lehren, Erholen, Bewegung und Kreativität. In Sitzecken aus natürlichen Materialien kann Unterricht und Freizeit im grünen Klassenzimmer stattfinden. Bei der Fachtagung Gartenpädagogik mit 150 Gästen - Pädagogen und Studierenden, unter dem Motto „Im Garten fürs Leben lernen“ stand der Garten als Lern- und Erlebnisraum im Fokus.