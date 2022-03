Verschönerungsvereine sorgten für schönes Ortsbild im Bezirk Tulln

Die Nähe zur Natur ist eine Grundeinstellung der Stadt Tulln. Daher wurde Tulln auch als erste „Natur im Garten“-Gemeinde ausgezeichnet. Der gesamte 550.000 m² große öffentliche Grünraum wird von den Tullner Stadtgärtnern hochprofessionell und naturnah gepflegt und gestaltet.

„Die Bewohner der Stadt und der Katastralen werden wir beim Behübschen ihrer Fenster, Vorgärten und Balkone mithilfe unserer Stadtgärtner beraten.“ Monika Liebhart, Obfrau des Verschönerungsvereins

Im Rahmen der ökologischen Pflege der städtischen Grünanlagen wird z. B. Unkraut von Hand gezupft und es werden ausschließlich Mittel verwendet, die im biologischen Landbau zugelassen sind. Außerdem werden Pflanzen im stadteigenen Gewächshaus gezogen sowie in Fahrbahnteilern Blumenwiesen-Mischungen angebaut.

Ebenso achtet man auf Nachhaltigkeit: In Tulln werden Staudenpflanzen statt einjährigen Blumen ausgepflanzt, es wird die Vermehrung von Nützlingen aktiv unterstützt, aber auch die Ressource Boden bewusst geschützt.

Das Programm des Verschönerungsvereines der Stadt Tulln für das Jahr 2022 ist ausgearbeitet und wird demnächst an die Mitglieder verschickt. „Unsere erste Aktivität werden die Blumenmärkte in Tulln und Langenlebarn sein“, informiert die Obfrau Monika Liebhart. Und: „Die Bewohner der Stadt und der Katastralen werden wir beim Behübschen ihrer Fenster, Vorgärten und Balkone mithilfe unserer Stadtgärtner beraten.“

Blumenwiesen als gedeckter Tisch für Biene und Co

Im Vorjahr hat der Tullner Verschönerungsverein erstmals eine Blumenwiese beim Gymnasium und einen Blühhügel am Radweg zwischen Staasdorfer und Frauenhofner Straße angelegt. „Die blühenden Wildblumen waren nicht nur eine Pracht fürs Auge, sondern auch ein gedeckter Tisch für Biene und Co. Wir sind gespannt, wie er sich heuer weiterentwickelt.“

Außerdem ist die Bepflanzung der „grünen Töpfe“ zur Verschönerung der Innenstadt ein Anliegen der Obfrau, wie auch eine Exkursion auf der Donaulände mit Jugendlichen, um Interessantes über Blumen und Insekten zu erfahren.

Vor der Gartenbaumesse steht wieder ein gemeinschaftliches Unkrautjäten bei der Donau auf dem Programm. Ein Picknick im Spätsommer für Grünpaten und Freunde des Verschönerungsvereines erfreut sich ebenfalls von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit.

Holzleiten und Königstetten pflegen Ortsbild

Auch dem Verschönerungsverein Holzleiten (Würmla) sind soziale Treffen fürs Zusammengehörigkeitsgefühl wichtig.

„Bei uns gibt es jedes Jahr den Dorftratsch, der immer in einem anderen Garten stattfindet“, erzählen Maria Gantner (Schriftführerin) und Obmann Christian Gantner und: „Neben Heurigentreffs gibt es heuer auch eine Fotodokumentationsshow.“ Jetzt im Frühjahr werden Mäharbeiten durchgeführt und Bäume geschnitten.

Da der Jakobsweg bei Holzleiten vorbeiführt, wird hier auch auf ein sauberes Ortsbild geachtet. Der Verschönerungsverein bepflanzt und reinigt den öffentlichen Raum. „Die Bankerl werden gestrichen, wir achten darauf, dass kein Müll herumliegt und die Wetterstation wird schön gestaltet“, sagen die Gantners, die stolz auf ihren lebendigen Verein sind.

Auch der Verschönerungsverein Königstetten ist sehr aktiv. Obmann Alfred Hörmanstorfer zählt einige Aktivitäten auf, die sie im Frühjahr vorhaben: „Wir richten die Bänke her und stellen sie auf. Außerdem bringt der Verschönerungsvereine nette Osterdeko in den Blumentrögen an.“

Bald erstrahlt auch der Ort in einem herrlichen Gelb, wenn die Narzissenblüte, umgangssprachlich oft Osterglocken genannt, in vielen Straßen des Ortsgebietes den Frühling einläuten. Weiters setzt der Königstettner Verschönerungsverein am 9. Mai die Sommerblumen aus.

Zum Thema Klimaschutz werden vom Verschönerungsverein jedes Jahr fünf Bäume gepflanzt. Bäume leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz durch die Bindung von CO₂ und die Kühlwirkung aufgrund von Schattenwurf und Wasserverdunstung.

2019 initiierte Königstettens Bürgermeister Roland Nagl das Klimaziel „150 Bäume in den nächsten zehn Jahren“. Daher werden auch in den kommenden Jahren zusätzliche Bäume in Königstetten gepflanzt. Heuer im Herbst werden Teile der Wienerstraße mit standortgerechten Bäumen bepflanzt. „Auch die Windschutzgürtel werden neu geplant, da diese schon sehr schütter sind“, informiert Umweltgemeinderätin Katrin Schützenauer.

