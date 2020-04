Meldungen über die Schließung der Sozialmärkte in Österreich sorgten für große Verwirrung. Es war für den Tullner soogut-Markt deutlich spürbar, dass die Menschen hier sehr verunsichert waren. „Seit den wirksamen Ausgangsbeschränkungen hat sich das Kaufverhalten der Menschen grundlegend geändert. Das und das Gerücht, dass unser Markt in Tulln geschlossen ist, wird in unseren Umsatzzahlen deutlich sichtbar“, stellte Marktleiter und Warenbeschaffer Gerwald Herz fest. „Wir haben derzeit wirklich eine beeindruckende Warenvielfalt anzubieten“, fügte Herz hinzu. Nach persönlicher Rücksprache mit Handelsunternehmen, Lebensmittelfilialen und den lokalen Betrieben wird weiterhin auf gute Kooperation gezählt.

„Wir möchten jetzt für alle Menschen, für die der Zugang zu günstigen Lebensmittel notwendig ist, da sein, ohne bürokratischen Aufwand dürfen in finanzielle Not geratene Menschen ab sofort bei uns einkaufen“, betonte der Geschäftsführer der soogut-Sozialmärkte Wolfgang Brillmann. Denn die Sozialmärkte werden „dringender als je gebraucht.“

Die Zahl der Menschen, die in den Sozialmärkten einkaufen dürfen wird ansteigen. Bereits in der ersten Woche der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ist ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Viele Menschen haben überraschend den Job verloren oder wurden auf Kurzarbeit umgestellt.

Gerwald Herz appelliert an die Tullner Bevölkerung: „Da wir seit Jahresbeginn vorwiegend mit ehrenamtlichen Mitarbeitern agieren, von denen viele zur Risikogruppe gehören, sind wir mit personellen Engpässen konfrontiert.“ Es werden dringend freiwillige Helfer gesucht, die im Geschäftsalltag und bei Warenabholungen mitarbeiten.