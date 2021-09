Die Scheidung oder Trennung ist ein kritisches Lebensereignis für Kinder. Aber auch für die Eltern, die oft mit sich selbst, den eigenen Gefühlen und den Herausforderungen der neuen Lebenssituation so beschäftigt sind, dass ihre Kinder aus dem Blickfeld geraten.

Die betroffenen Kinder und Jugendlichen brauchen aber gerade in dieser Umbruchphase, in der das ganze Leben manchmal auf den Kopf gestellt wird, jemanden, der ihre Bedürfnisse im Blick hat und sie in dieser Zeit unterstützt und begleitet.

Wie hilft Rainbows?

„Wir können Geschehenes nicht rückgängig machen, aber wir können die Kinder stärken, ihnen dabei helfen, positive Zukunftsperspektiven zu entwickeln, trotz der Belastungen, denen sie ausgesetzt sind", sagt Marion Wallner, die Leiterin von Rainbows in Niederösterreich.

In den Rainbows Gruppen werden betroffene Kinder und Jugendliche unterstützt, alles was sie im Zusammenhang mit der Trennung beschäftigt, worüber sie sich Sorgen machen, was sie traurig oder wütend macht, auszudrücken. Das kann im Gespräch sein, durch Bewegung, spielerisch oder im kreativen Tun. Die Kinder und Jugendlichen bekommen Zugang zu ihren Stärken und Ressourcen, mit dem Ziel, die neue Familiensituation anzunehmen.

Zusätzlich zu den Gruppentreffen der Kinder finden drei begleitende Gespräche mit den Eltern statt.

Eine neue Rainbows-Gruppe für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren startet im Oktober in Tulln sowie an folgenden Orten in Niederösterreich: St. Pölten, Neulengbach, Amstetten, Klosterneuburg, Krems-Hollenburg, Horn und Schönberg am Kamp.

Für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren werden spezielle Youth-Gruppen angeboten.

Jetzt zu kostenlosem Info-Abend anmelden

Um betroffenen Eltern und Bezugspersonen einen näheren Einblick in die Inhalte der Rainbows-Gruppe zu geben, findet am Mittwoch, 15. September, von 16.30 bis 18 Uhr eine kostenfreie Zoom-Informationsveranstaltung mit dem Titel "Wie kann Rainbows Kindern nach der Trennung helfen?" statt.

Anmeldungen per Email an noe@rainbows.at sind bis 13. September möglich.

Weitere Informationen:

Rainbows Niederösterreich, Marion Wallner, noe@rainbows.at, Tel. 0650/6730827, www.rainbows.at