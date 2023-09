Nachmittagsbetreuung für 10- bis 14-Jährige in Tulln kommt

Es war kein einfacher Weg, aber das Thema ist Ilse Kefer ein echtes Herzensanliegen und somit setzte sie sich gemeinsam mit ihrem Mann und engagierten Eltern dafür ein, dass in Tulln auch weiterhin Nachmittagsbetreuung für Unterstufenschülerinnen und -schüler zustande kommt. Nach einem einstimmigen Beschluss im Tullner Gemeinderat noch vor dem Sommer und einem positiven Votum in der Mittelschulgemeinde steht die Ampel dafür nun auf „grün“.

„Ich bin sehr erfreut, dass uns das gelungen ist. Kinder haben schlicht und einfach ein Recht auf gute, pädagogisch wertvolle Betreuung“, betont Ilse Kefer, „und da auch der Raum Pädagoge ist, haben wir uns entschlossen, das Haus in der Wilhelmstraße an die Stadtgemeinde zu vermieten.“ Basis dafür (und die günstigen Konditionen) war, dass wieder eine Kinderbetreuung für 10- bis 14-Jährige zustande kommt und, dass speziell eingerichtete Räume wie die Bibliothek, der Bewegungsraum oder die Chill-Area auch wieder für diesen Zweck genützt werden.

„Außerhalb der Betreuungszeiten kann die Stadtgemeinde die Räumlichkeiten dann selbst auch für andere soziale Zwecke, also etwa das Gesunde Tulln, Seniorentreffen, etc. verwenden“, erklärt die engagierte Tullnerin. Vorübergehend wird die Nachmittagsbetreuung im September in der Neuen Mittelschule Marc Aurel angeboten, aber nach einem weiteren Gemeinderatsbeschluss am 20. September sollte neuem jungen Leben in der Wilhelmstraße 21 nichts mehr im Wege stehen.