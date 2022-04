Neues „Landeplatzl“ in Muckendorf

Werbung

Gerade in den letzten beiden Jahren der Pandemie hat es viele Leute aufs Land gezogen. Der ländliche Raum mit seinen Vielfachfunktionen liegt voll im Trend – als wichtigste Voraussetzung für Land- und Forstwirtschaft und für regionale Versorgungssicherheit, als Naturraum zur Freizeitnutzung, als Wohnort, als „Sehnsuchtsort“ für Menschen aus den Städten, aber auch als Ort, an dem die Herausforderungen des Natur-, Umwelt-Klimaschutzes deutlich werden.

„Wir wollen mit unserem ‚LANDe Platzl‘ (in Muckendorf beim alten Damm) – wo es um ein gutes Miteinander am Land geht – auf einen rücksichtsvollen Umgang in und mit der Natur aufmerksam machen. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern einfach, verständlich, freundlich darauf hinweisen, wie man sich in der Natur richtig verhält“, freut sich die Gebietsbäuerin Angelika Buchinger, über die Hinweistafeln. Zum richtigen Verhalten gehört etwa, nicht über Äcker zu laufen oder Hundekot nicht einfach so liegen zu lassen. Die Tafeln weisen aber auch darauf hin, dass Drohnen Tiere verschrecken können und ein Feuer in der Natur gefährlich für Wildtiere und Insekten sein kann.

„Klima und Umweltschutz kann uns nur gemeinsam mit der Bevölkerung gelingen, indem nicht nur Bäuerinnen und Bauern für einen lebenswerten Lebensraum sorgen, sondern auch die Gesamtbevölkerung das mitträgt,“ ist auch Angela Schissler, Ortsbäuerin von Wipfing, überzeugt.

Außerdem finden dort alle Anrainer, Wanderer und Gäste Motivierendes zum neuen Bewegungstrend ‚Plogging‘. Plogging bedeutet, dass während des Spazierens, Wanderns oder Laufens gleichzeitig Müll aufgesammelt und umweltgerecht entsorgt wird.

