Gymnasium Tulln Bildungsreise zur Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau und nach Krakau

Annika Maly, Valentin Jaquemar, Emily Schmid, Moritz Rössler, Alicja Skrabucha, Semih Oberlerchner, Leo Krapfenbauer, Karina Dorrer, Moritz Naschberger, Katharina Kirchhofer, Luca Miko, Peter Neunteufel (Obere Reihe), Sandra Cerveny, Wolfgang Renezeder, Mark Moser, Roswitha Bürgmayr, und Karl Schöber bei der Bildungsreise nach Krakau. Foto: privat

„Kto nie pamieta historii skazany jest na jej ponowne prezycie." (George Santayana) oder: "Those who do not remember the past are condemned to repeat it."