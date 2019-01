Die Opfer waren Frauen, die Täter Männer – und sie standen in einer Beziehung oder gehörten zur Familie ihrer Mordopfer. Das ist das Einzige, das die fünf Morde – vier davon in Niederösterreich, der jüngste in Tulln (siehe Seite 5) – der ersten Wochen des Jahres 2019 gemeinsam haben. Doch was ist der Grund für die aktuelle Häufung von Morden an Frauen?

Im Jahr 2018 verzeichnete der Bezirk Tulln insgesamt 82 ausgesprochene Betretungsverbote, im Vorjahr lag die Zahl noch bei 67. Ist dieser Anstieg nur ein Zufallsprodukt oder zeichnet sich hier ein Trend ab? Wird Gewalt in unserer Gesellschaft alltagstauglich?

„Gewalt hat viele Gesichter“, meint Diplom-Psychologin und NÖN-Mitarbeiterin Lisa-Maria Hasenhindl. Man unterscheide grundsätzlich körperliche Gewalt von emotionaler und sexualisierter Gewalt. Häufig treten die verschiedenen Formen gemeinsam auf. Auch neuere Formen, wie Mobbing und Cybermobbing zählen dazu. Aus ihrer Erfahrung bei „Rat auf Draht“, der österreichweiten Notrufnummer für Kinder und Jugendliche, bestätigt sie den Eindruck einer Zunahme von Gewalt im Leben von Kindern und Jugendlichen.

Wird Gewalt zum neuen Trend?

Im Vorjahr fanden von insgesamt 54.143 Beratungen 2.269 zum Thema Gewalt am Telefon statt. 2017 waren es noch 1.987 Gespräche zu dieser Thematik. In den häufigsten Fällen ging es 2018 um Gewalt in der Familie (709 Beratungen), dicht gefolgt von sexuellem Missbrauch (403 Beratungen). Für Kinder und Jugendliche sei Gewalt also ein Thema, das sich weiter verbreite, so Hasenhindl. Auch Andrea Humer, Vizepräsidentin des Landesgerichts St. Pölten, erklärt, sie habe zwar keine „gravierenden Beobachtungen“ bezüglich eines Anstieges der Gewalt gegen Frauen gemacht, dennoch zeichne sich über einen längeren Zeitraum ein genereller Anstieg an Aggressivität ab.

„Die Hemmschwelle ist nicht mehr da“, so Humer. „Heutzutage wird auf jemanden, der am Boden liegt, einfach noch weiter eingetreten.“ Es fehle prinzipiell an verbalen Diskussionen, dies beobachte sie auch in Beziehungen.

Einen generellen Trend daraus abzuleiten, ist dennoch schwer. Schließlich muss jedes Verbrechen als Einzelfall betrachtet werden. Zudem werden heute mehr Tatbestände zu den Gewaltverbrechen gezählt als noch vor 20 Jahren – wie z. B. Stalking. Auch die „gesunde Watschn“ ist inzwischen verboten. Feststeht, dass das Internet den Zugang und Umgang mit Gewalt verändert hat.

Bildung und Aufklärung als wichtige Präventivmaßnahmen

Im Zeitalter von Handys und Computern ist Gewalt nicht nur jederzeit konsumierbar, sondern auch leichter auszuüben. „Ein Hate-Post ist schnell abgesetzt und der Täter ist sich oft nicht voll bewusst, was er anrichtet“, meint Rechtsanwalt Johannes Öhlböck. „Jeder normal denkende Mensch weiß in seinem Innersten, dass Gewalt in unserer Gesellschaft keinen Platz hat. Viele haben aber scheinbar das Selbstgefühl dafür verloren, wo die Grenze ist.“ Deshalb sieht Öhlböck Bildung und Aufklärung als wichtige Präventivmaßnahmen.

Ist Gewalt bereits geschehen, sind die Hilfseinrichtungen für Opfer gefragt. Der Bezirk Tulln ist mit flächendeckenden Institutionen zur Opferbetreuung (das Frauenhaus, Frauenberatungsstellen, das Gewaltschutzzentrum, usw.) zwar gut aufgestellt, doch mangelt es meist an der Finanzierung. Die Einrichtungen sind oft spendenabhängig. Lange Wartelisten trotz hohem Bedarf, z. B. bei Psychotherapieplätzen, sind die Folge.

Dabei ist bei Gewalt grundsätzliche rasche Hilfe wichtig, betont Beatrix Dallinger, Fachbereichsleiterin bei „Rat & Hilfe“ – den Beratungsstellen der Caritas. Um der Gewalt langfristig entgegenzuwirken, ist aber auch die Arbeit mit den Gewaltausübenden von Bedeutung. So bietet die Männerberatung „Rat & Hilfe“ ein spezielles Antigewaltprogramm für jene Männer, die bereits gewalttätig waren.